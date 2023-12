Harry Potter, quanti anni avevano Lily e James Potter quando Voldemort li uccise?

Pur non apparendo mai a noi in carne ed ossa, Lily e James Potter sono ovviamente tra i personaggi più importanti della saga di Harry Potter: la loro morte fornisce a Harry la protezione necessaria per sopravvivere a Voldemort, nonché la più forte delle motivazioni per poterlo sconfiggere. Ma quanto sappiamo davvero di loro?

Oltre a chiederci quale fosse il motivo dell'uccisione di Lily e James da parte di Voldemort, ad esempio, ci siamo mai interrogati sull'età dei genitori del Prescelto all'epoca della loro tragica dipartita? La domanda è decisamente interessante, soprattutto perché la sua risposta potrebbe spiazzare in particolar modo coloro che basano le loro conoscenze sui film della saga.

Proprio i film, infatti, ci hanno sempre mostrato Lily e James Potter come due persone adulte, o comunque di età quantomeno non inferiore ai 30 anni: sulle tombe dei nostri, ben visibili in Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1, scopriamo però che il Signore Oscuro li uccise quando avevano appena 21 anni!

Nati entrambi nel 1961, Lily e James dissero infatti addio al loro unico figlio il 31 ottobre 1981: purtroppo per la saga cinematografica, gli attori per interpretarli furono scelti ben prima che J.K. Rowling ne svelasse l'età, ed ecco perché ci ritroviamo con due poco più che ventenni che dimostrano un bel po' di anni in più! Le cose che contano davvero, però, fortunatamente sono ben altre, e i fan di Harry Potter le hanno bene in mente.