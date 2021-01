Harry Potter e Animali Fantastici: quanti anni separano le due saghe?

Libri e film di Harry Potter, a differenza di quelli appartenenti alla saga di Animali Fantastici, non ci forniscono troppi dettagli che suggeriscano il periodo storico in cui sono ambientate le vicende dei nostri eroi: l'intenzione di J.K. Rowling era probabilmente quella di regalarci una storia universale, credibile in qualunque anfratto di tempo.

Una (ipotetica) volontà tradita solo da alcuni dettagli (in uno dei libri, ad esempio, Harry nomina in una lettera a Sirius la nuova PlayStation di Dudley) e ovviamente dalla cronologia ufficiale della saga, che coccola la storia della battaglia tra Harry e Voldemort nell'ultimo ventennio del secolo scorso: il maghetto inglese nasce infatti nel 1980, inizia i suoi studi ad Hogwarts nel 1991 e sconfigge definitivamente il Colui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato nel 1998.

Più di mezzo secolo, dunque, separa la storyline di Harry da quella di Newt Scamander: i film con Eddie Redmayne prendono infatti il via a New York nel 1926, quindi ben 65 anni prima della nascita del nostro Harry. Nel mezzo tante cose successe e tanti cambiamenti, ma un'incrollabile certezza: Hogwarts è sempre Hogwarts, checché ne dicano i maghi e le streghe d'oltreoceano!

