Da Harry Potter ad Animali Fantastici 3: il possibile cameo di un altro personaggio?

La settima arte, si sa, è il luogo in cui la magia prende vita e in alcune pellicole più che in altre: è questo il caso di Animali Fantastici che con il suo terzo capitolo potrebbe portare nuovamente sul grande schermo Warwick Davis, attore i cui ruoli sono stati di vitale importanza negli otto film del bambino sopravvissuto.

Avete letto bene, ruoli, perché ben tre sono i personaggi interpretati dall'attore sul set di Harry Potter (e senza pozione polisucco!), ve n'eravate accorti?

Nella foto in calce lo potete vedere di fianco alle numerose maschere da lui indossate: ne La Pietra Filosofale lo incontriamo la prima come sportellista goblin della Gringotts, del Professor Filius Vitious, mentre in Harry Potter e i doni della Morte vestirà i panni di Griphook e condurrà Harry, Ron ed Hermione nella camera blindata contenente la Coppa Tassorosso durante la loro ricerca degli Horcrux.

Davis si direbbe adesso pronto a tornare nell'universo di J.K. Rowling: "Sono davvero tanti i personaggi che compaiono [in Animali Fantastici] e mi piacerebbe molto potervi recitare, sarebbe un bel crossover. Alcuni dei ruoli che ho interpretato potrebbero fare la loro apparizione, ma tutto dipende da J.K. Rowling. Glielo chiederò durante il nostro prossimo incontro."

Davis sembra molto sicuro di poter ottenere un ruolo nel prossimo capitolo e potrebbe tornare ad interpretare uno dei precedenti ruoli, magari proprio ad Hogwarts come professor Vitious al fianco di Albus Silente (Jude Law), oppure fare tappa in sala trucco e indossare un quarto volto per il franchise.

Intanto Eddy Redmayne ha rivelato quale personaggio vorrebbe in Animali Fantastici 3, le cui riprese stanno per iniziare, ma che purtroppo non potremo gustare prima del 2021.