Harry Potter e Animali Fantastici, nel 2022 arriva la nuova mostra dedicata al franchise

Warner Bros. ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Harry Potter: The Exhibition, nuova mostra incentrata su entrambe le saghe del Wizarding Wolrd, la principale e quella prequel spin-off Animali Fantastici, che sarà accessibile ai fan nel corso del 2022.

Stando al comunicato diffuso dalla compagnia e Imagine Exhibitions, i visitatori potranno osservare da vicino gli oggetti di scena autentici e i costumi originali dei film di Harry Potter e Animali Fantastici, oltre ad istallazioni e ambienti "innovativi, magici e maestosi". La mostra esplorerà i momenti più iconici attraverso un'esperienza immersiva dietro le quinte che celebrerà i personaggi, le ambientazioni e gli animali del franchise. Sarà disponibile in Nord America, America Latina, Europa, Medio Oriente, Africa e nella regione dell'Asia-Pacifico.

"Siamo onorati di essere stati incaricati di sviluppare e condivide un'esperienza espositiva del mondo di Harry Potter per celebrare la magia del Wizarding World" ha dichiarato Tom Zaller, CEO di Imagine Exhibitions. "Non vediamo l'ora di lavorare con partner, promotori e sponsor di livello mondiale per portare una nuovissima Harry Potter: The Exhibition ai fan di tutto il mondo."

A proposito del Wizarding World, vi ricordiamo che proprio in questo periodo si stanno svolgendo in Inghilterra le riprese di Animali Fantastici 3. Parlando del film, la star Katherine Waterson ha rivelato di non convidere scene con Mads Mikkelsen.