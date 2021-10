Harry Potter and The Cursed Child fa parte del canone? Proviamo a fare chiarezza

Come sicuramente tutti i fan di Harry Potter sanno bene, The Cursed Child è uno spettacolo teatrale suddiviso in due parti, ambientato nel mondo del celebre maghetto. È stato lanciato a Londra nel luglio 2016 e a visto il grande successo, nel 2018 è giunto a Broadway. Come molti si domandano, quest'opera fa parte del canone?

The Cursed Child si svolge 19 anni dopo l'ultimo libro della serie, Harry Potter e i Doni della Morte. Lo spettacolo presenta diversi personaggi familiari. Primo tra tutti Harry Potter, che ora è a Capo del Dipartimento di Applicazione della Legge Magica presso il Ministero della Magia ora guidato da Hermione, che come ban sappiamo ha sposato Ron. La storia prende le mosse da King's Cross dove, Albus e Rose salgono a bordo dell'Espresso per Hogwarts per iniziare il loro primo anno alla celebre scuola di magia.

Per molto tempo, Harry Potter and The Cursed Child è stato ritenuto dagli appassionati della saga come una sorta di fan fiction in quanto la sceneggiatura pareva essere stata scritta in toto da Jack Thorne e non dalla Rowling che è l'unica autrice di tutti i libri. La scrittrice però nel 2015, con un tweet ha voluto precisare che l'opera teatrale è del tutto canonica, in quanto la sua stesura è avvenuta per opera tanto sua, quanto di Jack Torne e John Tiffany.

Tutto ciò ha fatto storcere il naso a molti, e addirittura Evanna Lynch celebre per il ruolo di Luna ha detto a tal proposito: "Capisco che alcune persone non accettino The Cursed Child perché non è tutta farina del sacco di J.K. Rowling. So che lei ha approvato tutto, e che ha fatto parte dello sviluppo della storia, ma non è stata lei a scriverla. Perciò mi sento di dire che quella versione di Harry non è…giusta. Ho adorato lo spettacola ma solo in qualità di una storia a sé stante".

