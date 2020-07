Harry Potter, un'altra star dei film risponde a JK Rowling: 'Non essere fascista'

Il mondo di Harry Potter continua a prendere le distanze dalla sua creatrice: JK Rowling sembra averla fatta davvero grossa con le sue dichiarazioni sulle donne trans, al punto da spingere molti protagonisti della saga ad attaccare duramente le sue posizioni al riguardo.

Recentemente abbiamo ad esempio ascoltato le parole di Emma Watson sulla questione, seguite ora da quelle di un altro volto noto della celebre saga fantasy: a parlare stavolta è Miriam Margoyles, che i fan del maghetto più famoso del mondo ricorderanno sicuramente come la professoressa Sprite vista nei film.

"So cos'è successo. Lei ha delle posizioni davvero molto conservatrici sulle persone transgender. Io non credo di vederla allo stesso modo. È una questione di felicità individuale per alcune persone, e credo sia questo ciò su cui ci si debba concentrare... Non puoi essere fascista su queste cose. Crei solo confusione" ha spiegato l'attrice senza troppi giri di parole.

Insomma, un'ondata di critiche che sembra proprio non avere intenzione di fermarsi: Rowling, dal canto suo, ha risposto alcuni giorni fa con una lettera sulla libertà d'espressione. Ad oggi, comunque, il mondo di Harry Potter non sembra intenzionato a fare sconti alla creatrice di Hogwarts e di tutti i suoi personaggi, almeno non finché continuerà a ribadire la sua posizione.