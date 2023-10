Harry Potter, Alfonso Cuarón: 'Il mio film è decisamente un horror'

Il regista di parecchi capitoli di Harry Potter David Yates è stato insignito dell’Icon Award, mentre un altro regista della saga, Alfonso Cuarón, è tornato a parlare del film da lui diretto.

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban è sicuramente uno dei film della saga più apprezzati e più autoriali in un certo senso, con il regista che ha lasciato il segno ricreando le atmosfere cupe e misteriose che si possono riscontrare in alcune parti dei libri scritti da J.K Rowling. A tal proposito, il cineasta ne ha parlato con Total Film Magazine, riferendosi a chi definisce la sua pellicola quasi un horror:

“Beh, sicuramente. Quando ho letto il libro, c'erano due elementi che mi piacevano. C'era l'elemento del film horror, ma anche l'aspetto noir. In un certo senso, quando lo stavo realizzando, il modello era più il cinema tedesco alla fine dell'era del muto e la transizione verso il cinema parlato, come Fritz Lang e Murnau. Si può notare che alcuni dei film di Fritz Lang sono in un certo senso noir, ma, allo stesso tempo, hanno elementi horror. E soprattutto Fritz Lang, attraverso il genere, cercava di trasmettere, o semplicemente di proiettare, le ansie del suo tempo. Credo che quello che J.K. Rowling ha fatto con Potter sia un riferimento ai nostri tempi, al comportamento umano.”

Proprio J.K Rowling è da tempo al centro di parecchie controversie, e il suo futuro legato alla saga di Harry Potter è avvolto dal mistero.