Harry Potter, Alfonso Cuaron chiese ai protagonisti di scrivere dei saggi sui personaggi!

Harry Potter e Il Prigioniero di Azkaban è una delle pellicole del franchise più amate. A dirigere il film fu Alfonso Cuaron che arrivò in "corsa" rispetto ai primi due che erano stati diretti da Chris Columbus. Il regista, per ambientarsi, trovò un modo particolare per conoscere i protagonisti.

Inizialmente, infatti, pare che Cuaron non sapesse nulla ne sui personaggi ne sul mondo di Hogwarts. A convincerlo ad accettare di dirigere Il Prigioniero di Azkaban fu Guillermo Del Toro suo grandissimo amico che gli consigliò di accettare l'offerta e, allo stesso tempo, cominciare a leggere i romanzi e farsi una cultura a riguardo. Per conoscere meglio non solo i protagonisti, ma anche l'approccio che i tre attori avevano ai propri ruoli, il regista fece una richiesta molto singolare a Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint.

Cuaron richiese esplicitamente che i tre attori realizzassero dei saggi nel quale descrivevano i propri personaggi e il loro approccio nell'interpretarli. Fu lì che il regista comprese quanto di attitudine e carattere Harry, Hermione e Ron somigliassero ai loro rispettivi interpreti. In puro stile Hermine Granger, Emma Watson scrisse un saggio di 16 pagine sul suo personaggio. Differente fu l'approccio di Daniel Radcliffe che realizzò un tema di una pagina. Rupert Grint, invece, non scrisse mai il testo rimanendo fedele al suo approccio alla Ron Weasley.

Di recente, Alfonso Cuaron ha parlato de Il Prigioniero di Azkaban definendolo un horror, coerente con le atmosfere dark che permeano il film. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!