Harry Potter, Alan Rickman odiava la scena della morte di Silente: 'Priva di dramma'

La pubblicazione dei diari di Alan Rickman ha riacceso i riflettori per davvero mai spenti sul mondo di Harry Potter ed in particolare l'attore sembra essersi espresso in maniera piuttosto critica nei confronti dell'iconica scena della morte di Silente.

Facendo riferimento ad uno dei momenti più cruciali della saga rappresentato in Harry Potter e il Principe Mezzosangue, l'interprete di Severus Piton ha detto di essere rimasto alquanto stupito dalla mancanza di dramma con cui è stata resa una delle morti più clamorose dell'opera di JK Rowling.

"La scena sembra stranamente priva di dramma - almeno sulla carta - ma questo credo dipenda essenzialmente dalle sceneggiature che devono confondere (sgonfiare) la narrativa. Non sappiamo - o ricordiamo - abbastanza delle preoccupazioni dei singoli personaggi per capire i loro problemi".

Bisogna che sebbene alla lettura del copione da parte di Alan Rickman questo non trasparisse, la scena è in realtà densa di conflitti, poiché Piton inizia a dimostrare in qualche modo di avere a cuore il destino di Harry e tra l'altro è lui stesso a porre fine alla vita di Silente, per evitare che Draco Malfoy si macchiasse del suo omicidio.

Tra l'altro, sempre nei suoi diari, Alan Rickman critica la dizione di Emma Watson, dimostrando di apprezzare ben poco la sua cadenza vocale.