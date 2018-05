Harry Potter: Alan Rickman frustrato dal ruolo di Piton e da alcune dinamiche dei film?

Le carte e i documenti personali di Alan Rickman rivelerebbero che il compianto attore inglese si sentiva 'frustrato' da uno dei suoi ruoli più famosi, Severus Piton, oscuro e misterioso insegnante del maghetto Harry Potter a Hogwarts. Le rivelazioni sono state pubblicate dal tabloid britannico The Telegraph nelle scorse ore.

Un archivio di documenti appartenenti ad Alan Rickman, scomparso nel 2016, è stato messo in vendita all'ABA Rare Book Fair di Londra, inclusa una cartolina di David Hayman, il produttore che scelse Rickman per il ruolo di Piton.

"Grazie per aver reso Harry Potter e la camera dei segreti un successo" scrive Hayman "Lo so, a volte sei frustrato ma ti prego di comprendere che sei parte integrante del film e sei geniale".

Una nota scritta nel 2009 dall'attore mentre era sul set di Harry Potter e il Principe Mezzosangue, rivela che Rickman era insoddisfatto per la mancanza d'attenzione prestata al suo personaggio. Sin dall'intestazione, 'Inside Snape's Head', Alan Rickman scrive:"È come se David Yates abbia deciso che non è importante nell'ordine delle cose, e che conta far presa sul pubblico di adolescenti".

L'intero archivio, valutato 950.000 sterline, include lettere di Carlo d'Inghilterra, Bill Clinton e Tony Blair. così come l'autrice J.K. Rowling, che ringrazia Rickman per 'aver reso giustizia al mio personaggio più complesso'.

L'archivio contiene inoltre la copia dello script del suo primo film, Trappola di cristallo negli anni '80, nel quale interpreta il criminale Hans Gruber.

Ad assemblare tutto ci ha pensato l'attore Neil Pearson:"Si tratta di una collezione favolosa" ha raccontato Pearson "Ci sono 35 scatole di questi documenti: la sceneggiatura di Il fantasma innamorato e Robin Hood - Principe dei ladri. Ogni singola sceneggiatura dei suoi film, tutti i suoi diari e una quantità enorme di corrispondenza".