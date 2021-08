Harry Potter, Alan Cumming rifiutò educatamente una parte: Gli dissi di andare a f*nculo!

Nel corso di una recente intervista promozionale, l'attore scozzese Alan Cumming ha affermato di non aver usato mezzi termini con i produttori di Harry Potter quando questi gli offrirono una parte in Harry Potter e la camera dei segreti.

Il motivo? Molto semplice: per avere il ruolo - quello del professor Gilderoy Lockhart - avrebbe dovuto passare necessariamente per un'audizione, cosa che Cumming non ha preso benissimo: "No è che ho rifiutato", ha ricordato l'attore scozzese parlando col The Telegraph, "gli ho proprio detto di andare a farsi fottere!".

Cumming ha continuato rivelando che sia a lui che Rupert Everett vennero contattati per il provino per la parte del professor Lockhart. Ad aggiungere benzina sul fuoco, a Cumming venne detto in anticipo dai produttori che, per motivi di budget, non avrebbero potuto pagargli il compenso richiesto. "Io avevo lo stesso agente di Rupert, e ovviamente loro avrebbero pagato di più Rupert. Credo che in questo mestiere bisogna mentire sfacciatamente, anche stupidamente. Nel senso, se hai intenzione di mentire, devi farlo con intelligenza. Ho detto al mio agente, 'dì loro di andare a farsi fottere'. E ho pensato: 'Beh, a questo punto Rupert otterrà la parte." Alla fine, invece, nonostante Everett - a differenza di Cumming - decise di fare il provino con tanto di parrucca, come i fan di Harry Potter certo ricorderanno lo studio avrebbe scelto Kenneth Branagh per il ruolo.

