Harry Potter: A Firenze arriva la Coppa del Mondo di Quidditch!

: La Human Company e la International(IQA) hanno annunciato che dal 27 giugno al 2 luglio 2018,ospiterà idello sport che arriva dal mondo di Harry Potter

"Con 31 paesi partecipanti (Italia compresa), Firenze si prepara a ospitare per la prima volta in Italia il più grande torneo nella storia di questo sport. A supportare la città nell’organizzazione e nella logistica è Human Company, il gruppo fiorentino leader nel segmento del turismo all’aria aperta, che metterà a disposizione le proprie strutture ricettive per le squadre e gli staff tecnici, nonché le proprie location fiorentine per ospitare eventi e feste.



Dopo un lungo processo di selezione che ha coinvolto Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Turchia, Australia e Belgio, l’Italia è stata scelta quale paese più adatto a ospitare la IQA World Cup 2018. Grazie a strutture sportive di alta qualità, il supporto della Città di Firenze e il dettagliato piano logistico-organizzativo presentato da Human Company, IQA opererà in stretta collaborazione con gli organizzatori locali per garantire il successo del torneo internazionale.



Marco Galetti, CEO di Human Company ha dichiarato: «Siamo felici che l’IQA abbia deciso di assegnarci la prossima coppa del mondo di quidditch: abbiamo lavorato con convinzione e determinazione alla candidatura per conto del nostro Gruppo e della Città di Firenze, perché siamo certi che eventi di tale portata offrono eccellenti opportunità di sviluppo per il nostro territorio. Le nostre strutture a Firenze diventeranno la casa per gli appassionati di tutto il mondo di questa disciplina ispirata al mondo magico di Harry Potter».



«Un grande evento che proietterà la nostra città in un mondo fantastico – ha detto l’assessore allo Sport Andrea Vannucci – Un’occasione per ospitare a Firenze migliaia gli appassionati di Quidditch, il gioco più famoso nel mondo magico di Harry Potter».



Nata nel 2005 in un college di Middlebury (Vermont, U.S.A.), il Quidditch ben presto si evolve in un vero sport regolamentato in tutte le sue dinamiche e nel 2010 arriva in Europa. Nel nostro paese l’Associazione Italiana Quidditch A.S.D (in breve AIQ) viene fondata il 10 ottobre 2013 a Monza con il compito di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la pratica del Quidditch sul territorio italiano, operando quale punto di raccordo tra l'International Quidditch Association e le singole realtà sportive nazionali. Oggi gli azzurri hanno all’attivo tre competizioni: European Games 2015 (Sarteano), IQA World Cup 2016 (Francoforte), European Games 2017 (Oslo)."