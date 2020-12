Harry Potter, le 8 migliori scene con Severus Piton

Uno dei personaggi più importanti, sfaccettati e straordinari dell'intera saga letteraria e ovviamente anche cinematografica di Harry Potter è senza ombra di dubbio il Professor Severus Piton, interpretato sul grande schermo dal compianto Alan Rickman, morto precocemente a causa di un tumore nel gennaio del 2016.

Ricordando anche l'attore, in questo righe vogliamo proporvi le cinque scene più emozionanti, importanti o divertenti di Severus Piton all'interno della saga di Harry Potter, dal primo all'ultimo capitolo, in una breve e magico viaggio nella saga vista attraverso gli occhi di un personaggio amatissimo dai fan dei romanzi della Rowling.



PITON SALVA HARRY POTTER ALLA PARTITA DI QUIDDICH: Mentre tutti pensavamo fosse lui a lanciare il malocchio a Harry, in realtà stava come sempre lavorando dietro le quinte per salvare il figlio della sua amata Lily.



L'INCONTRO ALLA STAMBERGA STRILLANTE: Quando Piton segue Harry e trova Serious Black insieme a Remus Lupin e ingaggia un dialogo abbastanza pungente con i vecchi "amici" che un tempo lo bullizzavano.



IL DUELLO CONTRO GILDEROY ALLOCK: Quando Piton dà una lezione allo sfrontato e bugiardo professore di Difesa contro le Arti oscure.



PITON E HARRY IN CORRIDOIO: Quando Piton scopre Harry a girovagare per i corridoi del castello con in mano la Mappa del Malandrino. Bello il dialogo.



LA LEZIONE DI OCCLUMANZIA: Quando Piton tenta di insegnare a Harry a tenere Voldemort fuori dalla sua mente.



LA MORTE DI SILENTE: Quando Piton uccide Silente per volere dello stesso Preside e mettere in atto il piano che poterà poi alla sconfitta di Voldemort.



HAI GLI OCCHI DI TUA MADRE: La scena in cui Harry recupera le lacrime di Piton morente.



SEMPRE: Dove scopriamo la bontà di Piton e tutto il suo amore per Lily Potter, praticamente la scena più commovente dell'intera saga.



