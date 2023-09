Harry Potter: 7 storici attori della saga che oggi non ci sono più

Anche J.K Rowling ha ricordato Michael Gambon, e l’interprete di Silente purtroppo non è l’unico attore della saga che è venuto a mancare prematuramente.

Nel 2016 è scomparso Alan Rickmann all’età di 69 anni per un tumore al pancreas, amatissimo attore che ha interpretato Severus Piton nei film. Rickman è ricordato per una delle interpretazioni più commoventi e toccanti di sempre, dando vita egregiamente al cupo professore mentore di Draco Malfoy. Molto shoccante è stata la morte di Robbie Coltrane, l’interprete di Hagrid se ne è andato all’età di 72 anni dopo una malattia che lo accompagnava da 2 anni. Anche il primo preside di Hogwarts, Richard Harris, morì nel 2002 a 72 anni dopo aver combattuto a lungo contro la malattia di Hodgkin. Sicuramente prematura è stata la morte di Helen Mcrory; l’attrice, interprete di Narcissa Malfoy e molto famosa grazie al ruolo di zia Polly in Peaky Blinders, è scomparsa all’età di 52 anni dopo aver lottato contro un tumore. Molti invece ricorderanno con antipatia Zio Vernon, lo scorbutico tutore di Harry nei primi film della saga. Ebbene anche Richard Griffiths, l’attore che si è calato nei panni dello zio, ci ha lasciato nel 2013 a causa di complicazioni derivanti da un’operazione al cuore. Paul Grant, che ha recitato come folletto della banca Gringott e nel popolarissimo franchise di Star Wars, è morto a 56 anni nel 2013. Per concludere, ricordiamo la recente la scomparsa di Michael Gambon, Albus Silente in Harry Potter, all’età di 82 anni.