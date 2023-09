Harry Potter, 5 scene ne La pietra filosofale diventate importanti per la saga

Harry Potter e la pietra filosofale ha dato il via ad una delle saghe più importanti e indimenticabili della storia del cinema. Come ogni franchise, l'importanza del primo film è fondamentale per capire ciò che verrà dopo. Ma quali sono state le scene l'hanno reso un pilastro della saga?

Quando si realizza un franchise ci sarà sempre qualcosa che riguarderà le origini. Harry Potter e la Pietra Filosofale fa proprio questo: raccontare la storia del mito e "sviscerare" tutto ciò che c'è da sapere sul mondo magico per capire la trama. Oltre a spiegare in che epoca è ambientato il primo Harry Potter, è necessario sapere anche quali scene della pellicola sono state fondamentali per tutta la saga dandoci indizi di quello che sarebbe successo dopo o delle motivazioni che avrebbero portato dei personaggi a fare determinati gesti.

Harry riceve la sua bacchetta da Olivander

All'interno della scena viene mostrato come Olivander sia profondamente incuriosito dal fatto che la bacchetta abbia scelto proprio Harry nonostante la sua gemella fosse di Voldemort. Nel corso della saga la bacchetta sarà uno degli elementi che aiuterà e proteggerà Harry dai pericoli, compresi gli attacchi del Signore Oscuro.

Silente mente su ciò che vede nello specchio

Silente è sempre stato un personaggio che si è contraddistinto per la sua infinita riservatezza e per il modo in cui ha parlato sempre pochissimo del proprio passato. Parlando con il giovane Harry svela di aver visto all'interno dello specchio un paio di calzini di lana. Le informazioni che il pubblico ha scoperto più avanti sull'iconico preside lasciano intendere che Silente avrebbe potuto vedere nel riflesso i suoi familiari o, addirittura, Gellert Grindelwald.

Silente racconta la rivalità tra James e Piton

Fin dall'inizio Piton viene presentato come il "cattivo" della storia. La più importante rivelazione che viene fatta sul personaggio nel corso del primo capitolo riguarda la sua rivalità storica con James Potter. Tuttavia, solo più avanti nella saga si verrà a scoprire che in realtà Piton non aveva fatto altro che cercare di proteggere Harry, per compensare il debito che aveva nei confronti di James. Il vero motivo, però, era il suo amore per Lily.

Il segno lasciato da Lily

Una importantissima rivelazione fatta all'interno del primo film riguarda il "segno" lasciato da Lily sul figlio quando si è sacrificata. L'impatto che la scelta ha avuto sulla storia di Harry è sempre stato importantissimo. La magia protettiva di Lily, infatti, non ha fatto altro che difendere Harry per la maggior parte della saga.

Silente si rifiuta di rivelare il motivo del tentativo di Voldemort di uccidere Harry

Alla fine del primo film, Harry non viene a sapere il vero motivo per cui il Signore Oscuro tenta di ucciderlo. La scelta di Silente di non dirgli la verità era legata al fatto che il ragazzo era fin troppo giovane per capire le vere implicazioni della sua scelta. Solo in Harry Potter e L'Ordine della Fenice si viene a sapere che il motivo degli attacchi di Voldemort era legato ad una profezia sulla caduta del Signore Oscuro in cui Harry era coinvolto.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sull'iconico primo film della saga, vi consigliamo il nostro speciale nel quale spieghiamo perchè Harry Potter e la pietra filosofale è ancora un film perfetto. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!