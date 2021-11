Harry Potter: 5 scene che non vediamo l'ora di rivedere al cinema

Harry Potter e la Pietra Filosofale ci ha regalato alcune delle scene più iconiche della saga del maghetto più amato del mondo: il film di Chris Columbus ebbe il merito di tradurre per primo sul grande schermo l'immaginario ideato da J.K. Rowling, riuscendo immediatamente ad entrare nel cuore di milioni di fan.

In occasione del ritorno in sala di Harry Potter per il ventesimo anniversario dell'uscita al cinema del primo capitolo del franchise, dunque, sorge spontanea una domanda: quali sono le scene che più di tutte le altre non vediamo l'ora di rivedere sul grande schermo?

La prima a venirci in mente è una delle scene madri della vita di Harry a casa Dursley, vale a dire quella in cui la villetta degli zii del maghetto viene letteralmente invasa dalle lettere inviate da Hogwarts e fino a quel momento volontariamente ignorate da Vernon e Petunia; segue inevitabilmente l'ingresso di Harry, Ron, Hermione e soci nella Sala Grande, primo vero incontro con quel luogo incantato che è la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Harry Potter è però inevitabilmente anche Quidditch: la prima partita giocata da Harry resta un'emozione indimenticabile, in particolar modo per quel boccino quasi ingoiato; impossibile, inoltre, non pensare a quella piccola quota vagamente horror rappresentata dalla prima apparizione di Fuffi, l'adorabile (secondo Hagrid!) cane a tre teste messo alla guardia della botola che conduce al nascondiglio della Pietra Filosofale.

In ultimo, naturalmente, non possiamo che citare il momento in cui Raptor snoda le trame del suo turbante per rivelare il volto di Voldemort, prima apparizione del Signore Oscuro nella saga (ben prima che il ruolo fosse affidato ad un indimenticabile Ralph Fiennes). E voi, avete altre scene in mente per quest'occasione? Diteci la vostra nei commenti: il momento del ritorno in sala si avvicina a grandi passi.