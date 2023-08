Harry Potter, 5 personaggi più belli nei film che nei libri

La vita dopo Harry Potter ha reso i fan malinconici di un universo così intricato e speciale, ma i personaggi possono essere considerati immortali nella memoria collettiva.

J.K Rowling ha creato un microcosmo magico ineluttabile. Nel passaggio dai libri ai film, ci sono fan che non tardano a far notare la differenza tra il carattere dei personaggi in l'uno e l'altro. C'è chi perde di carattere, chi invece si aggiudica un'interpretazione da parte degli attori straordinaria.

Uno dei primi personaggi a cambiare drasticamente è quello di Lumacorno (professor Horace Slughorn). Apparentemente nei libri il professore avrebbe mostrato un carattere egoistico, lamentoso. Nel film invece, Jim Broadbent regala un'interpretazione sfaccettata di un personaggio in conflitto, ma decisamente più amichevole e spiritoso.

Una menzione anche per Lucius Malfoy è inevitabile. Nei film, Jason Isaacs è assolutamente impeccabile nel ruolo. Freddo, impassibile... ma è proprio qui che s'insidia una grande crudeltà. Nell'adattamento cinematografico il Malfoy, se ci avete fatto caso, ha quasi lanciato la maledizione di morte a Harry Potter quando quest'ultimo libera Dobby. Nei libri invece questo 'tentativo' non è presente. L'attore ha quindi acuito ancora di più la sua follia.

Luna Lovegood: qui i fan dividono la loro opinione, non sapendo decidere quale delle due versioni preferire. Vi spieghiamo meglio: nei libri Luna è sicuramente molto saggia e 'calma' come si vede nei film, ma alterna questo status a momenti di pura follia e delirio complottistico. La giovane corvonero infatti spesso parla di cose ritenute 'senza capo né coda' e nel farlo mostra un entusiasmo quasi psicotico. Piuttosto divertente.

Concludiamo con il Professor Piton, un personaggio estremamente complesso e proprio per questo incompreso. Nei libri Piton è decisamente più avverso ad alcuni personaggi e mostra, nel complesso, un carattere più aspro. L'interpretazione di Alan Rickman in Harry Potter è incommentabilmente superba, e ha reso giustizia a un personaggio così tragico.

