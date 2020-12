Harry Potter, le 5 migliori scene cult della saga di JK Rowling

La saga di Harry Potter ci ha regalato tanti momenti memorabili: nel volerne selezionare i migliori, insomma, c'è da perdersi nell'imbarazzo della scelta. Noi, però, abbiamo voluto lanciarci in quest'impresa: ecco quali sono, per noi, i cinque migliori momenti cult dei film sul maghetto più famoso del mondo.

Andiamo con ordine e partiamo dal principio, perché Harry Potter e la Pietra Filosofale è presente in questa nostra classifica per ben due volte: la prima è relativa ad uno dei momenti più divertenti della saga, vale a dire quello in cui Harry quasi inghiotte il boccino d'oro sul finale della sua prima partita a Quidditch; la seconda è invece uno dei momenti più emozionanti degli otto film, ovvero quello in cui Ron decide di sacrificarsi durante la partita a scacchi che precede lo scontro finale con Raptor/Voldemort.

Facciamo un salto avanti e arriviamo a Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban, perché il primo incontro con un Dissennatore non si scorda mai: l'esordio degli infernali guardiani di Azkaban è messo in scena meravigliosamente dal regista Alfonso Cuaron, capace di trasmettere perfettamente il terrore provato dai nostri eroi alla vista dell'essere.

Le due posizioni rimaste ci portano invece sul finale della saga: la morte di Dobby che chiude Harry Potter e i Doni della Morte - Parte I è infatti senza ombra di dubbio uno dei momenti più struggenti del franchise e, come tale, non può non occupare un posto in questa nostra classifica. In chiusura, ovviamente, la scena cult per eccellenza: l'ormai leggendario "Always" di Severus Piton, che tramite i suoi ricordi confessa ad Harry l'amore mai sopito per la povera Lily.

Scene rimaste senza dubbio nel cuore di ogni fan che si rispetti ma che, a onor del vero, meriterebbero di condividere il loro spazio con tanti altri momenti assolutamente memorabili. Non sempre, però, le ciambelle riescono col buco: Daniel Radcliffe, ad esempio, è stato piuttosto critico riguardo Harry Potter e il Principe Mezzosangue.