Harry Potter, ecco quali sono i 5 incantesimi più forti di sempre

Chris Columbus ha recentemente parlato della possibilità di dare vita a un sequel di Harry Potter. Mentre tutti attendono la versione di tre ore de La Pietra Filosofale, noi facciamo un passo indietro, per scoprire quali sono gli incantesimi più forti di sempre che abbiamo visto nella saga.

MALEDIZIONE IMPERIUS

Si tratta di una maledizione oscura molto pericolosa, che fa parte delle tre maledizioni senza perdono. Infatti permette, a chi la lancia, di essere in controllo della volontà della persona colpita.

MALEDIZIONE CRUCIATUS

Anche in questo caso si parla di una delle maledizioni senza perdono. A differenza della precedente, però, questa permette di fare qualcosa di ancora più terribile: torturare la vittima, causandole dolori incredibili.

SECTUMSEMPRA

Ancora una volta ci ritroviamo di fronte a una forma di tortura. Sectumsempra è stata creata da Severus Piton, e genera in chi ne è colpito, profonde ferite ed emorragie, provocando anche menomazioni.

EXPELLIARMUS

Expelliarmus è un incantesimo molto potente, perché permette di disarmare l'avversario, togliendoli qualunque arma abbia nella mano. E' molto importante conoscerlo se si deve combattere contro qualcuno, perché è un incantesimo basilare per questo tipo di situazioni.

AVADA KEDAVRA

E' la Maledizione Mortale, in grado di uccidere un essere vivente in modo istantaneo. Deriva da una parola in aramaico che tradotta significa letteralmente "sparisci con questa parola".