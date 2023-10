Harry Potter, 5 impressionanti nuovi set LEGO che arriveranno nel 2024

I fan di Harry Potter avranno, nel prossimo futuro, pane per i pronti denti di appassionati, grazie alla serie tv in preparazione dedicata alla saga e alle tante sorprese dedicate alla creatura di J.K Rowling, tra cui i nuovi e bellissimi prodotti lego che debutteranno nel 2024. Scopriamo in anteprima i cinque set più interessanti.

Dopo aver ricordato dell’imbarazzante bacio tra Harry e Ginny in Harry Potter, torniamo a parlare del franchise nato dai libri della discussa scrittrice britannica per mostrare ai fan del maghetto i nuovi set di costruzioni dedicati a Harry Potter e che dovrebbero uscire sul mercato nel 2024.

Il primo prodotto dell’azienda danese di cui vogliamo parlare è il Cappello Parlante composto da 561 pezzi con bocca e occhi che si possono muovere e con mattoncino sonoro che gli permetterà di parlare.

La Gufiera di Hogwarts presenterà invece l’ambientazione presentata nei film in 364 pezzi e includerà i personaggi di Harry Potter, Cho Chang e Argus Filch.

Molto suggestivo, poi, il set dedicato alla Foresta Proibita: 172 pezzi per il piccolo diorama Lego con protagoniste le due minifigure di Hermione e Ron.

Parlando di personaggi non possiamo non citare la serie di BrickHeadz che sarà composta da almeno quattro personaggi di cui non è ancora stata rivelata l’identità ma che probabilmente si rifaranno ai membri dell’Ordine della Fenice.

Ultimo set che vogliamo anticipare è quello relativo a La Tana già presentato durante un sondaggio e che dovrebbe essere composto da 2388 pezzi e ben nove personaggi per un’ambientazione iconica e amatissima dai fan della saga.

In attesa di poter vedere i set nei negozi, vi lasciamo all’offerta di Amazon per il set Lego di Howgwarts.