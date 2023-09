Harry Potter, 5 episodi divertenti avvenuti durante le riprese della saga

Difficilmente si riesce a dar vita a un successo del calibro di Harry Potter se tra gli addetti ai lavori non regna una certa armonia: il caso della saga tratta dai libri di J.K. Rowling è un esempio perfetto di ciò che diciamo, vista l'atmosfera decisamente serena e scanzonata che regnava sul set degli otto film del franchise.

Le riprese dei film che Daniel Radcliffe stava per rifiutare furono in effetti teatro di un bel po' di momenti decisamente divertenti: a venirci in mente è prima di tutto lo schiaffo di Emma Watson a Tom Felton, con quest'ultimo che voleva soltanto fare un po' di prove per la fatidica scena tra Hermione e Draco... Ma si trovò davanti una Watson evidentemente fin troppo presa dalla sua parte, finendo per ritirarsi con cinque dita ben stampate sulla sua guancia!

Ancora Emma Watson, ancora violenza: ricordate la scena in cui Harry si vanta di essere il Prescelto (si parlava di come far colpo sulle ragazze), ricevendo per tutta risposta un colpo in testa da parte della sua amica? Anche in quel caso pare che la nostra Hermione sia stata un po' troppo "convinta" nel compiere quel gesto: insomma, qualcuno fermi Emma prima che faccia una strage!

Un altro momento memorabile per i presenti sul set fu quello del bacio tra Ron e Hermione: il rapporto di amicizia tra Emma Watson e Rupert Grint era infatti ormai così forte e consolidato all'epoca che i due non riuscivano proprio a prendersi sul serio, scoppiando a ridere a ripetizione (per averne le prove vi basterà cercare i video dei vari ciak su YouTube).

A proposito dell'attore di Ron, il povero Rupert temette di esser finito davvero nei guai quando disegnò una caricatura di Alan Rickman... Senza accorgersi della presenza del suo celebre collega proprio dietro di lui! Il buon Alan, però, la prese tutt'altro che male: in un'intervista rilasciata qualche tempo dopo, l'attore rivelò di aver fatto autografare il disegno a Grint e di possederlo ancora.

Impossibile, infine, non ricordare uno scherzo giocato a Daniel Radcliffe nientemeno che da due totem come il già citato Alan Rickman e Michael Gambon: quando Harry e gli altri studenti di Hogwarts dormono nella Sala Grande durante Il Prigioniero di Azkaban, infatti, i due piazzarono una fart machine nel cuscino del povero Daniel, che cominciò quindi a emettere un continuo rumore di flatulenze. Incredibile che i tre siano riusciti comunque a portare a casa una scena così seria in quelle condizioni! E voi, conoscevate questi episodi? Fatecelo sapere nei commenti!