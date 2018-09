Harry Potter 4: J.K. Rowling ha volutamente sbeffeggiato chi non sa pronunciare 'Hermione'

Bonariamente, s'intende! Pensavamo di essere solo noi italiani ad avere problemi con la pronuncia del nome del personaggio interpretato da Emma Watson, Hermione Granger e invece pare che in tutto il mondo si siano riscontrati grossi problemi di pronuncia. Ma la Rowling ha risolto e lo conferma. Come? Beh, vediamo di ricordare...

Diciamocelo, il nome della ragazzina sapientina tutto pepe - tra i protagonisti della saga sul maghetto più famoso di sempre - noi lo abbiamo sempre pronunciato male: siamo italiani e quindi per noi il nome della Watson in Harry Potter è Ermione, giusto? Giusto. Peccato sia sbagliatissimo pronunciarlo così! Ma non disperiamo, anche gli inglesi non lo sanno pronunciare, come rivela il post che vedete screenshottato in calce alla news!

Il problema, quindi, non lo abbiamo solo noi. La Rowling deve essersi accorta molto presto - dopo il successo mondiale dei primi tre libri della saga - che qualcosa non andava nella pronuncia dei fan sia inglesi che stranieri... Gente che, evidentemente, non aveva la più pallida idea del fatto che la pronuncia esatta suonasse un po' "alla romana". In che senso? Beh, sbaglieremmo meno cioè, se pronunciassimo la parola "ermajone" (che in gergo capitolino vuol dire "Il Maglione").

Tuttavia, saremmo in errore anche in questo caso perché, come la ragazzina spiega al signor superstar di Quidditch Viktor Krum, il suo nome non si pronuncia come fa lui (e come evidentemente facevano anche i ragazzini inglesi), Her-My-Own bensì "her-my-OH-nee" e questo è stato un furbo escamotage dell'autrice per prendere un po' in giro (e allo stesso tempo istruire), non solo Viktor, ma anche i fan della saga di Harry Potter! E brava J.K. - burlona - Rowling! :) Adesso tutti davanti allo specchio a pronunciare bene il nome in Potter della bella Watson!