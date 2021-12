Harry Potter: quali sono i 10 peggiori Mangiamorte della Saga?

Oggi è Natale e dovremmo essere tutti più buoni. Ma a pochissimi giorni dalla reunion di Harry Potter, guarda caso torna in mente qualcuno che, buono, non lo è stato mai. Stiamo parlando dei Mangiamorte, i terribili alleati di Lord Voldemort che, anche solo per i loro orrendi crimini, meritano una Top 10. Almeno i più cattivi.

Arriverà fra una settimana soltanto, in tempo per il nuovo anno, l’attesissima reunion di Harry Potter – trovate qui il trailer. Tempo fa avevamo classificato i cinque peggiori infortuni in Harry Potter: roba da far veramente rivoltare lo stomaco. Alcuni sono dipesi dall’imprudenza dei personaggi, altri invece dai temibili Mangiamorte, gli alleati senzadìo di Lord Voldemort. Ecco i peggiori.

Peter Minus (Timothy Spall): Traditore degli affetti, uno dei crimini peggiori all’inferno. Membro dell’Ordine della Fenice, tradirà James e Lily Potter per codardìa, alleandosi con Voldemort e portandoli alla morte. Esemplari in questo le sembianze da ratto, almeno fino alla trasformazione e poi alla vendetta di Harry.

Lucius Malfoy (Jason Isaacs): Anch’egli, un ratto, capace di sfuggire alla cattura dopo entrambe le Guerre dei Maghi, ma peggiore, perché con quel senso di superiorità e di purezza classista. Il fatto che non si sporchi le mani non vi faccia rabbonire: offrì la sua casa come rifugio di Voldemort, lo aiutò a rafforzarsi e corruppe il figlio verso i Mangiamorte.

Corban Yaxley (Peter Mullan): Sembra solo un funzionario, un burocrate corrotto che darà il giro di vite al Ministero della Magia sotto il controllo di Voldemort, ma è in realtà uno dei suoi più abili servitori e aguzzino e torturatore di babbani.

Thorfinn Rowle (Rod Hunt): Apparentemente un signor nessuno, ma non fatevi ingannare. Nei romanzi è lui a dare fuoco alla capanna di Hagrid ed è uno di quelli che più si avvicina a uccidere il trio Harry, Hermione e Ron ne I Doni della Morte vol. 1.

Walden Mcnair (Peter Best): Come dimenticare il terribile boia di Fierobecco, sadico torturatore e mangiamorte nella Prima Guerra dei Maghi riuscito a scampare alla prigione, come Lucius.

Antonin Dolohov (Arben Bajraktaraj): Uno dei sicari più “produttivi”. Nella Prima Guerra uccise i fratelli gemelli di Molly Weasley. Evaso da Azkaban da inizio alla seconda, uccide Lupin nella Battaglia di Hogwarts e quasi il trio nel caffè babbano con Rowle.

I Carrow (Ralph Ineson e Suzie Toase): Fratello e sorella, sadici. Presenti all’uccisione di Silente e poi assegnati come disciplinatori di Hogwarts, sui cui studenti utilizzavano la Maledizione Cruciatus: tortura.

Barty Crouch Jr. (David Tennant): Si considera il più Fedele servitor di Voldemort, torturò i genitori di Neville Paciock fino alla morte. Evaso da Azkaban in gran segreto, si fingerà Malocchio Moody grazie alla Pozione Polisucco, spingendo Harry nel Torneo Tre Maghi fra le braccia di Voldemort.

Fenrir Greyback (Dave Legeno): Lupo mannaro, giurerà fedeltà a Voldemort solo per poter sbranare o trasformare i babbani. Catturerà i protagonisti e li porterà al cospetto di Voldemort, causando la morte di Dobby.

Bellatrix Lestrange (Helena Bonham Carter): Senza dubbio la servitrice più fedele di Vodemort. Fra i tanti, innumerevoli crimini torturò e uccise i Paciock ma soprattutto è la responsabile della tragica morte di Sirius Black, suo cugino. Sarà uccisa da Molly Weasley.

