Harry Potter, quali sono i 10 maghi più forti in assoluto?

Di maghi e streghe potenti ne abbiamo incontrati un bel po' durante la nostra permanenza nel Wizarding World: l'universo di Harry Potter ci ha presentato alcuni tra i più grossi nomi della storia della magia, ma quali di questi meritano effettivamente un posto riservato in un'ipotetica top 10 dei maghi più temibili?

Partiamo dall'alto, e cioè dai nomi ovvi: Albus Silente non può non figurare come mago più potente di tutti i tempi, sconfitto in fin dei conti non da Voldemort, ma soltanto dai suoi stessi rimpianti e dai suoi fantasmi; al secondo posto ecco quindi il nostro Tom Riddle, unico mago capace di dare del filo da torcere a un Silente all'apice dei suoi poteri.

Prima di Voldemort c'era però Grindelwald, che merita quindi di occupare la terza posizione della nostra classifica; da qui in poi la situazione si fa sicuramente più complicata, ma ci è sembrato giusto puntare immediatamente su Severus Piton per la quarta posizione, alla luce del talento mostrato non solo nel campo delle pozioni, ma anche in quello degli incantesimi (Sectumsempra docet).

A metà classifica troviamo quindi Bellatrix Lestrange, perché non si diventa braccio destro del Signore Oscuro per caso; sul fronte Ordine della Fenice merita però una menzione al sesto posto Malocchio Moody (quello vero!), mentre il settimo e l'ottavo posto sono appannaggio di docenti di Hogwarts come Minerva McGranitt e Filius Vitious (per informazioni sul secondo andare alle pagine sulla battaglia di Hogwarts, in particolare il passaggio sugli incantesimi di protezione).

Kingsley Shacklebolt si piazza quindi al nono posto con tutta l'imponenza della sua figura, mentre al decimo posto, un po' a sorpresa, ci sembra giusto citare una Molly Weasley capace di mandare al tappeto anche la già citata Bellatrix quando le toccano i figli! E voi, siete d'accordo con questa top 10? A proposito di classifiche, intanto, ecco 5 personaggi di Harry Potter migliorati dai film rispetto ai libri.