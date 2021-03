Harry e Meghan, l'inquietante meme che li paragona all'horror Get Out

La notizia che più di ogni altro sta tenendo banco nelle ultime ora è quella dell'incredibile intervista rilasciata da Harry e Meghan ai microfoni di Oprah Winfrey in cui veniva attaccata la Royal Family accusata addirittura di razzismo nei riguardi del piccolo Archie.

Il popolo del web come spesso accade in queste situazioni ha trovato terreno molto fertile per realizzare meme ed altri irriverenti post e, l'ultimo della lista è addirittura inquietante in quanto ripropone i Duchi di Sussex e parte della Famiglia Reale inglese come i protagonisti del disturbante Get Out.

Si tratta di uno degli horror più apprezzati degli ultimi tempi i cui giovani afro-americani vengono rapiti per diventare parte di un raccapricciante progetto di esperimenti che aiuta facoltosi uomini bianchi a sfuggire dalla vecchiaia e dalla morte.

Meghan diventa dunque in questo meme una novella Chris che tenta di scappare dalle grinfie della famiglia di suo marito, che come potete ben vedere nell'immagine riportata di seguito, sorride in maniera angosciante.

Intanto i fan di The Crown sperano che presto o tardi possa essere realizzata una serie spin-off su Harry e Meghan in cui viene per l'appunto raccontata la spinosa vicenda emersa negli ultimi giorni. Se vi va, date uno sguardo ai finali alternativi di Get Out.