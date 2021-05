Harry & Meghan: Escaping the Palace, rivelato il cast del film di Lifetime: la prima foto

Il nuovo film di Lifetime sui Duchi di Sussex e la famiglia reale ha svelato oggi il proprio cast e mostrato la prima foto ufficiale: scopriamo chi interpreterà Harry e Meghan.

Dopo il film del 2018 Harry & Meghan: A Royal Romance con Parisa Fitz-Henry e Murray Fraser, e quello del 2019 Harry & Meghan: Becoming Royal con Tiffany Smith e Charlie Field, ora è la volta della terza pellicola dedicata ai chiacchierati Duchi di Sussex, Harry & Meghan: Escaping the Palace.

Per l'occasione a vestire i panni di Harry e Meghan saranno Jordan Dean (The Punisher, Z: L'inizio di tutto) e Sydney Morton (She’s Gotta Have It, Manifest), e li possiamo vedere ritratti nella prima immagine ufficiale del film che trovate anche nella nostra gallery.

A loro si aggiungeranno, tra gli altri, anche Jordan Whalen (Principe William), Laura Mitchell (Kate Middleton), Steve Coulter (Principe Carlo), Maggie Sullivun (Regina Elisabetta II), Bonnie Soper (Principessa Diana) e Deborah Ramsay (Camilla).

Come recita la sinossi ufficiale del film "Scopriremo cosa è realmente accaduto a palazzo che ha portato Harry e Meghan ad abbandonare tutto e crearsi un nuovo futuro per loro e il piccolo Archie. Il film esplorerà nel dettaglio l'isolamento e la crescente tristezza di Meghan, il disappunto nel non essere stati difesi contro gli attacchi della stampa e la paura di Harry di vedere la storia ripetersi davanti ai suoi occhi, e di non essere in grado di proteggere sua moglie e suo figlio dalle stesse forze che potrebbero aver contribuito alla morte precoce di sua madre".

Le riprese di Harry & Meghan: Escaping the Palace inizieranno questa settimana a Vancouver, mentre il film debutterà questo autunno.