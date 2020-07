Harry Malling, l'ex star di Harry Potter è il villain di The Old Guard con Charlize Theron

Nel corso di una recente intervista promozionale Harry Malling, noto ai più per il ruolo di Dudley Dursey nel franchise cinematografico di Harry Potter, ha parlato del suo ruolo di villain in The Old Guard, cinecomic Netflix con protagonista Charlize Theron.

Nel film, tratto dall'omonimo fumetto della Image Comics, Melling interpreta il genio della scienza nonché spietato uomo d'affari Merrick, un personaggio che l'attore si è divertito a confrontare con Dudley in un'intervista a ComicBook.

Se Dudley del mondo di Harry Potter fosse andato all'università e avesse studiato un bel po', sarebbe potuto diventare simile Merrick? "Beh, spero di no, ma chi lo sa potrebbe essere!" ha scherzato l'attore. "Sì, voglio dire, sicuramente dovrebbe fare molta strada, studiare molta scienza all'università. Ma, sì, voglio dire, è sempre divertente interpretare questi personaggi eccentrici, e trovare dettagli al loro interno."

Ma Merrick e Dudley sono, ovviamente, abbastanza diversi. Nessuno dei due personaggi intende essere un idolo dei fan: ma se all'irritante cugino di Harry Potter gli si poteva imputare tanta codardia, Merrick sarà molto più aggressivo e spietato nel perseguimento dei suoi obiettivi. mezzi per prendere ciò che vuole.

