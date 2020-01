Harrison Ford nel video backstage de Il Richiamo della Foresta

20th Century Studios ha pubblicato un primo video dal dietro le quinte per Il Richiamo della Foresta, nuovo adattamento del celebre romanzo di Jack London che questa volta avrà per protagonista Harrison Ford.

Come al solito, potete gustarvelo in calce all'articolo.

Uscito nel 1903, il romanzo omonimo aveva già dato vita a due diversi adattamenti cinematografici, il primo risalente al 1935 con protagonista Clarke Gable e la Twentieth Century Pictures in produzione, il secondo del 1972 con protagonista Charlton Heston. Questa nuova versione, diretta da Chris Sanders (Lilo & Stitch, Dragon Trainer, I Croods) e scritta da Michael Green, mescola riprese live-action e CGI e include nel cast anche Dan Stevens, Karen Gillan, Omar Sy e Bradley Whitford.

È una delle produzioni 20th Century Fox ora (ribattezzata 20th Century Studios) passate in mano alla Disney dopo la grande fusione tra le due società: attualmente la data di uscita è fissata per il mercato nord-americano al 21 febbraio 2020.

Per chi non lo sapesse, il film racconta la storia di un cane da slitta di nome Buck che, dopo essere stato rapito dal ranch in cui vive nella Santa Clara Valley, in California, viene venduto a dei trasportatori di merci nello Yukon: a quel punto dovrà cercare di sopravvivere nei territori selvaggi dell'Alaska. Il contesto è quello della corsa all'oro negli Stati Uniti di fine '800, con Ford che interpreterà l'avventuriero e cercatore d'oro John Thornton.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Zanna Bianca, altro recente adattamento cinematografico di Jack London. Inoltre, qui trovate anche il trailer ufficiale Il Richiamo della Foresta.