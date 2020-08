Harrison Ford torna nei panni di Han Solo nel deep-fake di Solo: A Star Wars Story!

La performance di Alden Ehrenreich è stata promossa generalmente all'unanimità fin dall'uscita di Solo: A Star Wars Story, ma ovviamente la figura del noto contrabbandiere della saga Lucasfilm è e sempre sarà associata al volto di Harrison Ford.

E, a proposito di volti, associare la figura del giovane Han Solo alla superstar hollywoodiana è proprio quello che fa il nuovo video deep-fake che trovate in calce all'articolo: realizzato dallo YouTuber Shamook, il video sostituisce il volto di Alden Ehrenreich con quello di Harrison Ford in diverse scene chiave di Solo: A Star Wars Story, immaginando come sarebbe stato il film se fosse stato realizzato con un Ford 'leggermente' più giovane.

Considerati i numerosi errori ed orrori partoriti dai video deep-fake in passato, questo sorprendentemente potrebbe essere uno dei migliori. Voi cosa ne dite? Guardatelo in calce all'articolo!

Al di là del vostro apprezzamento, comunque, il filmato è servito a rilanciare la popolarità del film, il cui titolo per qualche ora è tornato di tendenza dopo che nelle scorse settimane si è parlato di alcuni possibili sequel spin-off in lavorazione per Disney+: il regista Ron Howard ha smentito l'arrivo di un film nel corso di una recente intervista, ma nel frattempo si parla di serie tv dedicate a Lando Calrissian e Qi'ra, personaggi interpretati rispettivamente da Donald Glover e Emilia Clarke.