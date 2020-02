Harrison Ford svela il segreto per una relazione duratura: 'Annuite quando lei vi parla'

Nel corso di una recente intervista promozionale con Parade, la star Harrison Ford ha svelato (ironicamente) il segreto per una relazione duratura: dare sempre ragione alle donne.

Il protagonista de Il Richiamo della Foresta, primo film 20th Century Studios distribuito da Walt Disney, fa coppia da quasi 18 anni con Calista Flockhart, in quello che è riconosciuto come uno dei matrimoni più longevi di Hollywood. Il segreto della loro unione? Secondo l’attore, il suo totale silenzio.

“Io non rispondo mai, mi limito ad annuire”, ha scherzato Ford. I due si sono conosciuti ai Golden Globes del 2002, e da allora sono rimasti sempre insieme fino a convolare a nozze nel 2010, nel New Mexico. Nonostante la differenza d’età (lei ha 22 anni in meno del settantasettenne Ford) la relazione non ha mai sofferto dei fatidici "bassi": “Con lei non parlo, ma quando lei mi parla io muovo la testa”.

E' la terza relazione seria per il protagonista di Indiana Jones e Star Wars, dopo quelle con la chef Mary Marquardt (che gli ha dato due figli) e la sceneggiatrice Melissa Mathison (che gli ha dato a sua volta altri due figli). Ford ha anche la tutela legale di un quinto bambino, il figlio adottivo della Flockhart, del quale la donna divenne legalmente mamma prima di incontrare l'attore.

Dopo due relazioni fallite pare che la star abbia imparato dai propri errori: seguirete anche voi il suo consiglio?

