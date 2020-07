Harrison Ford, la star di Indiana Jones e Star Wars compie 78 anni insieme ai suoi fan

In queste ore Harrison Ford sta festeggiando i suoi 78 anni, compiuti lunedì 13 luglio, e ovviamente sul social network Twitter il suo nome è diventato un trend grazie alle centinaia di messaggi di auguri arrivati dai suoi fan.

Del resto non c'è nessun altro attore a Hollywood che ha saputo imporsi nell'immaginario collettivo globale con personaggi così iconici e importanti per la storia del cinema come Henry Jones Jr, Han Solo e Rick Deckard, protagonisti rispettivamente delle saghe di Indiana Jones, Star Wars e Blade Runner.

Da sempre riluttante alla fama e molto distaccato dal suo lavoro, Ford ha saputo guadagnarsi milioni di fan nel corso dei decenni, con apparizioni in alcuni dei film più acclamati di Hollywood come Apocalypse Now, La Conversazione, American Graffiti e tanti altri, e in onore del suo 78esimo compleanno i fan hanno assediato i social media per condividere il loro amore nei confronti della star. Potete trovare alcuni esempi in calce all'articolo.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che Harrison Ford riprenderà il ruolo di Henry Jones Jr. nel prossimo Indiana Jones 5, che sarà il primo film della saga privo della regia di Steven Spielberg: a sostituirlo, come precedentemente annunciato, è stato scelto James Mangold.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult di Blade Runner e alla recensione de Il Richiamo della Foresta, ad oggi l'ultima fatica di Ford per il grande schermo dopo il cameo ne L'Ascesa di Skywalker.