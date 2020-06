Harrison Ford, lo scontro con veri Amish in Witness e la corsa fra i fan ne Il Fuggitivo

Stasera Harrison Ford assedierà la vostra televisione con ben due film in palinsesto: Witness - Il Testimone, dramma del 1985 diretto da Peter Weir e che valse alla star la sua unica nomination agli Oscar, e Il Fuggitivo, thriller cult del 1993 diretto da Andrew Davis.

Se siete indecisi su che canale proiettarvi (Il Testimone vi aspetta su La 7 dalle 21:15, mentre Il Fuggitivo andrà in onda su Iris dalle 21:00), in questo articolo proveremo ad indirizzarvi in base ad alcune esilaranti curiosità riguardanti entrambi i film.

La prima riguarda Il Testimone e la società Amish in cui è ambientato: per quanto le comparse Amish vi sembreranno realistiche, infatti, sappiate che in realtà nessun vero Amish ha preso parte alla produzione; questo perché - come ci ricorda il film stesso - a loro non piace essere fotografati. Tuttavia, erano molto interessati alle riprese e spesso e volentieri, tra un lavoro e l'altro, si fermavano sul set e rimanevano diligentemente fuori campo per guardare l'avanzare dei lavori, un po' come i nostri adorabili vecchietti e i loro amati cantieri.

Per quanto riguarda Il Fuggitivo, invece, dovete sapere che la scena in cui Kimble attraversa la parata nel giorno di San Patrizio non era in sceneggiatura, ma venne totalmente improvvisata: il regista Andrew Davis, originario di Chicago, voleva riprendere la sfilata in modo realistico e gli fu concesso il permesso dall'ufficio del sindaco di filmare durante l'evento. L'intera sequenza è stata girata senza prove, con Harrison Ford e Tommy Lee Jones che si sono gettati fra la folla inseguiti dagli operatori, che cercavano di tenere il passo con la cinepresa in spalla. Il bello fu che Ford, il cui personaggio era lì per nascondersi, è riuscito a celarsi così bene tra la folla che passò diverso tempo prima che i passanti lo riconoscessero.

Insomma, su quale film ricadrà la vostra scelta? Ditecelo nei commenti. Per altri approfondimenti vi rimandiamo agli al trailer della serie tv de Il Fuggitivo; inoltre, scoprite come Harrison Ford si procurò la sua iconica cicatrice al mento.