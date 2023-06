Harrison Ford sullo scontro con Brad Pitt ne L'ombra del diavolo: 'Ecco come andò davvero'

I cinefili più incalliti ricorderanno L'ombra del diavolo come l'ultimo film del leggendario regista Alan J. Pakula, ma gli amanti del gossip lo conservano negli annali per la famosa faida intercorsa tra i due protagonisti, Harrison Ford e Brad Pitt.

Seduto con Esquire per un'intervista approfondita per promuovere Indiana Jones e il quadrante del destino, Ford ha parlato degli alti e bassi della sua carriera, e un intervento molto approfondito è stato dedicato alla difficile produzione del thriller d'azione del 1997 che lo ha riunito con il regista di Presumed Innocent Alan J. Pakula.

"Brad aveva sviluppato la sceneggiatura" ha ricordato Ford. "Poi mi hanno offerto la parte. Inizialmente mi sono tenuto per me i commenti sul personaggio e sulla costruzione della storia - ammiro Brad. Penso che sia un attore meraviglioso. Ed è davvero un bravo ragazzo. Ma le cose furono difficili sul set. Inizialmente, non siamo riusciti a metterci d'accordo su un regista, almeno fino a quando non siamo arrivati ad Alan Pakula, con cui io avevo già lavorato ma Brad no. Brad aveva questo personaggio complicato, e volevo una complicazione anche dalla mia parte in modo che il film non fosse solo una semplice battaglia tra il bene e il male. Ho iniziato a lavorarci con uno sceneggiatore, ma all'improvviso iniziarono le riprese e non avevamo una storia su cui io e Brad eravamo d'accordo. Ognuno di noi aveva idee diverse al riguardo. Capisco perché lui voleva restare con il suo punto di vista, ma io volevo stare col mio. Forse io stavo imponendo il mio punto di vista, ed è giusto metterla su questo piano perché è quello che pensava Brad. È stato complicato. Ma il film mi piace molto. Moltissimo".

Il film, come detto, fu anche l'ultimo di Pakula, poiché il regista perse la vita in un incidente d'auto nello avvenuto stesso anno. Per altre letture, sapete che nella stessa intervista Harrison Ford ha cambiato idea sul finale di Blade Runner per la prima volta in quarant'anni?