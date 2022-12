Harrison Ford è già il generale Ross in questa bellissima fan-art per Thunderbolts

In attesa di un primo sguardo ufficiale ad Harrison Ford nei panni del generale Ross per i prossimi film MCU Captain America: New World Order e Thunderbolts, i fan della saga possono accontentarsi di questa nuova bellissima fan-art in arrivo dai social.

Firmata dall'artista rahalarts e disponibile in calce all'articolo, l'immagine mostra Harrison Ford nei panni del generale Thaddeus 'Thunderbolt' Ross, uno dei primissimi personaggi introdotti nel Marvel Cinematic Universe grazie al secondo film della saga, L'incredibile Hulk: da allora Ross è stato interpretato dal compianto William Hurt, che è apparso in numeri camei nel corso della Saga dell'Infinito, ed è stato visto l'ultima volta nel primo film della Saga del Multiverso, Black Widow. Dopo la morte dell'attore, avvenuta a marzo scorso, la Marvel ha scelto Harrison Ford per sostituirlo.

Il generale Ross tornerà prossimamente nel Marvel Cinematic Universe sia in Captain America: New World Order che in Thunderbolts, ma in una veste molto diversa da quella che i fan ricordano: secondo quanto anticipato, infatti, nella finzione del MCU il generale Ross è diventato il nuovo presidente degli USA (un ruolo che, ironicamente, Harrison Ford ha già interpretato nel film Air force one) e lavorerà con la nuova CIA capitanata dalla Contessa Valentina Allegra de Fontaine per creare un 'New World Order': secondo quanto riportato, il secondo Captain America di Anthony Mackie formerà un nuovo team di Avengers proprio per combattere il 'nuovo ordine mondiale' del presidente Ross, destinato a diventare Hulk Rosso.

Anticipazioni, quelle riassunte nel paragrafo precedente, che chiaramente non vanno considerate come ufficiali, ma che già da diverso tempo stanno circolando sul web, facendo venire l'acquolina in bocca ai fan della Marvel. Captain America 4 e Thunderbolts usciranno al cinema nel 2024, rispettivamente a maggio e a luglio.