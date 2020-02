Harrison Ford risponde alla domanda di un fan di Star Wars, ma è un suo collega!

Gli attori di Star Wars sono probabilmente tra i più disponibili a rispondere alle domande postegli dai fan del franchise tramite social e altri mezzi: il più attivo da questo punto di vista è sicuramente Mark Hamill, ma anche gli altri non si fanno eccessivamente pregare.

Stavolta è toccato ad Harrison Ford: l'attore, ospite di Jake Hamilton per presentare il suo nuovo film The Call of The Wild, si è infatti concesso ad una sessione di domande e risposte. Ciò che non si aspettava era che una domanda sarebbe arrivata da qualcuno che conosce fin troppo bene!

"Harrison Ford è nato figo o lo è diventato dopo?" recitava la domanda in questione, il cui autore era proprio il nostro caro Luke Skywalker in persona, Mark Hamill, che evidentemente non riesce a resistere allo stimolo di inserirsi quando si tratta di interagire con i fan. Ford, va detto, ha risposto con grande diplomazia: "È venuto dopo, quando ho incontrato Mark Hamill e ho imparato da lui". L'attore si è poi lasciato andare ad alcune parole di elogio per il suo storico amico e collega: "È una persona veramente straordinaria, e un ragazzo molto dolce".

