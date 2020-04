Harrison Ford rischia un incidente aereo: adesso è sotto inchiesta

Cos'hanno in comune Harrison Ford, Indiana Jones e Han Solo? Oltre, ovviamente al volto, l'attore condivide con i suoi personaggi un innato desiderio di avventura ed adrenalina. Forse anche per quello negli anni '60 iniziò a coltivare la sua passione per aerei ed elicotteri, che però, com'è successo oggi, può avere conseguenze poco piacevoli.

La star Lucasfilm è stata infatti protagonista di una spiacevole vicenda avvenuta oggi su una pista di atterraggio dell'aeroporto di Hawthorne, sulla quale avrebbe circolato in modo avventato rischiando di provocare molti problemi e, nel peggiore dei casi, persino incidenti.

Ford era infatti alla guida del suo aereo privato e stava procedendo alle manovre d'atterraggio proprio mentre altri piloti stavano decollando. Secondo quanto riportato da TMZ l'attore, settantasettenne, una volta a terra si stava dirigendo verso la zona di sosta, ma avrebbe percorso la zona di decollo a tutta velocità.

La torre di controllo avrebbe immediatamente ammonito Ford chiedendo di rallentare a causa del traffico in pista, ma in tutta risposta l'attore avrebbe addirittura accelerato, generando preoccupazione tra i tecnici che, impotenti, assistevano alla scena.

In seguito si è scusato affermando di aver udito esattamente l'opposto e nonostante il pericolo di collisione fosse quasi nullo la vicenda è adesso sotto indagine.

Già in passato l'attore è stato al centro di situazioni simili: nel 2017 quasi toccò un Boeing 737, mancato per pochissimi metri, a causa di una spericolata manovra d'atterraggio, mentre l'anno scorso atterrò in una pista sbagliata dell'aeroporto di Los Angeles.