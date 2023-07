Harrison Ford e le risate nel 2000 per Indy ottantenne: 'Indiana Jones e il letto comodo'

Molti fan giustificano gli insoddisfacenti incassi di Indiana Jones 5 sulla base di un accanimento che, spremendo una saga giunta alla sua natura conclusione, getta fango sulla storia e sullo stesso Harrison Ford (ormai ottantenne). Non sorprende che ventitré anni fa l'attore ridesse all'idea di un protagonista tanto vecchio.

Ironia del destino, la battuta in questione si riferiva proprio all'età di 80 anni. A rivolgerla a Ford fu Conan O'Brien, conduttore del Late Night nel luglio 2000. "La gente non si stancherà mai di quel genere" dichiarò O'Brien. "Quando avrai 80 anni, potresti semplicemente diventare colui a cui gli altri portano tesori, invece di ricercarli tu stesso", al punto che un eventuale prossimo capitolo della saga potrebbe intitolarsi: "Indiana Jones e il letto comodo". La breve clip, disponibile in calce alla notizia, mostra addirittura il conduttore mentre imita un letto elettronico che alza lo schienale.

Tuttavia, Ford rimane fermo nella sua posizione: ricordiamo infatti la sua ferma convinzione di non ritirarsi espressa nel giugno 2023. "Non lo farò" ha dichiarato. "Quando non lavoro non mi sento bene. Amo lavorare. Amo sentirmi utile. È il mio Jones".

Diretto da James Mangold, Indiana Jones e il Quadrante del Destino è il primo e unico film della saga a non avere Seven Spielberg come regista e prosegue le avventure del celebre archeologo avventuriero. Nel cast, oltre a Harrison Ford, figurano Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen e Antonio Banderas.

