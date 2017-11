Harrison Ford rimette i panni dell'eroe e salva la vita a una donna

Possiamo dirlo:non sfigurerebbe affatto accanto alle sue controparti cinematografiche come, soprattutto dopo aver salvato la vita a una donna domenica scorsa.

Secondo quanto riportato da TMZ, l’attore si è imbattuto in una donna che aveva appena avuto un incidente d’auto, in California. Guidando sulla State Route 126, Ford ha visto l’auto che lo precedeva perdere il controllo e impattare al di fuori della carreggiata; al che, ha subito accostato per lanciarsi al soccorso della donna e, con l’aiuto di altri testimoni accorsi sul posto, estrarla dalla vettura per poi aspettare l’arrivo dei soccorsi.

La donna ha subito alcune ferite dall’impatto, ma non è in pericolo di vita. Su TMZ sono disponibili alcune foto scattate a Ford sul luogo dell’incidente.