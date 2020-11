Harrison Ford ricorda 'suo padre' Sean Connery: 'Dio, se ci siamo divertiti!'

Dopo il toccante ricordo di George Lucas, anche Harrison Ford ha voluto omaggiare il compianto Sean Connery, star di 007 scomparsa nel week-end all'età di novant'anni.

Harrison Ford e Sean Connery hanno condiviso il grande schermo in Indiana Jones e l'ultima crociata di Steven Spielberg, uscito nel 1989. Connery ha interpretato Henry Jones, Sr., il padre di Indiana Jones nel film, e la scelta arrivò direttamente dal regista. Ford oggi ha dichiarato:

"Era mio padre ... non nella vita ... ma in Indy 3. Non conosci cosa significa divertimento finché qualcuno non ti paga per portare Sean Connery a fare un giro sul sidecar di una motocicletta russa che sfreccia su una montagna accidentata e tortuosa mentre lui si dimena come un matto. Dio, se ci siamo divertiti. Se ora è in paradiso, spero che abbiano dei campi da golf. Riposa in pace, caro amico."

Non ci sono molti attori che avrebbero potuto interpretare il padre di un personaggio come Indiana Jones, ma Sean Connery ha fatto sembrare che lui e Harrison Ford fossero effettivamente legati nella vita reale. Nel 2006, George Lucas aveva parlato di voler coinvolgere l'attore in quello che è finito per diventare Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, uscito nel 2008. "Mi piacerebbe coinvolgerlo nel prossimo Indiana Jones ... forse posso riuscirci", aveva detto Lucas, ma Connery sarebbe apparso soltanto in un brevissimo cameo grazie ad una foto ricordo, che faceva intuire al pubblico che nell'universo del film Henry Jones Sr. era passato a miglior vita.

