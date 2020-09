Harrison Ford: quando un trucco di magia lasciò la star di Indiana Jones senza parole

Harrison Ford è famoso per la sua ironia tagliente e per il suo carattere molto mansueto, ma qualche anno fa un illusionista riuscì a fargli perdere completamente la testa con un gioco di prestigio davvero incredibile, come è possibile vedere nel video.

Il suo nome è David Blaine e probabilmente lo conoscerete come uno degli esperti di magia più famosi al mondo: nel suo curriculum figurano imprese che lo hanno visto catturare un proiettile di una calibro .22 con i denti o sopravvivere quarantaquattro giorni in una gabbia di plexiglass sul Tamigi, bevendo solo acqua. Nel 2013 fu protagonista di una trasmissione, nella quale lo abbiamo visto esibirsi a casa di molte star, tra cui Harrison Ford.

Nel filmato vediamo l'illusionista che chiede a Ford di pensare ad una carta in particolare, e poco dopo lo avverte che la carta non è più presente nel mazzo. Già questo metterebbe in soggezione chiunque, ma è allora che arriva il bello: Blaine chiede all'attore di rivelare la carta che ha pensato, di scegliere un frutto a caso tra quelli disponibili sul bancone di casa Ford e di tagliarlo a metà.

Ciò che si trova all'interno è proprio la carta scelta, il nove di cuori. L'attore appare decisamente in crisi ed esclama incredulo: "Vattene da casa mia, ca**o".

Qualcuno potrebbe pensare che sia stata tutta una montatura, ma a quanto pare Blaine ha eseguito trucchi del genere con persone appena incontrate e con i tipici "volontari tra il pubblico". Sembra proprio che il povero Han Solo sia stato vittima di un trucco mentale Jedi. Come avrà fatto Blaine ad indovinare la carta? E a piantarla all'interno di un arancio?!

Nell'attesa di scoprirlo, date un'occhiata a questo video deep fake di Solo e al tributo di Ford a Chadwick Boseman.