Harrison Ford: quando la star di Firewall lavorò come Carpentiere per George Lucas

Oggi è uno dei volti più iconici del grande schermo, protagonista di alcune delle saghe cinematografiche più famose della storia, da Star Wars, dove ha recitato nei panni di Han Solo, a Indiana Jones, dove ha invece indossato il cappello dell'eroe titolare, ma la carriera di Harrison Ford non è stata sempre rosa e fiori.

Soprattutto agli inizi, quando ancora aveva 28 anni e piccole parti all'attivo, si era davvero stufato di fare l'attore, insoddisfatto dei pochi e minuscoli ruoli che gli venivano offerti e ormai allontanatosi dalla carriera scolastica e dalla studio. Nel 1970, già sposato con Mary Marquardt da 6 anni e con due figli, decise così di dedicarsi alla carriera di carpentiere, dato che già nel '68 aveva collaborato come cameramen ai concerti dei Doors.



Quando lo chiamò George Lucas su consiglio di alcuni colleghi per farsi fare qualche lavoro casalingo, su consiglio di Steven Spielberg e comunque attratto dalla sua personalità e dal suo volto e sapendo anche della sua parallela carriera da attore, l'autore di Star Wars decise di fargli fare un provino per il ruolo di Han Solo, restandone folgorato e lanciando sostanzialmente Ford a livello internazionale e consegnandolo al successo.



Questo, poi, dopo una carriera lunghissima fatta di tanti film indimenticabili, lo porterà nel 2006 a recitare in Firewall - Accesso negato, piccolo thriller di carattere diretto da Richard Loncraine che ha visto la star recitare al fianco di Paul Bettany e Virginia Madsen.



Va in onda questa sera, 15 luglio 2020, alle 21:30 su Rete 4.



Harrison Ford ha compiuto 78 anni pochi giorni fa.