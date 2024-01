Harrison Ford premiato per la carriera ai Critics' Choice:'Impegno e fortuna'

Harrison Ford è una delle star che sono state omaggiate ieri sera ai Critics' Choice Award con il Lifetime Achievement Award, il premio che suggella una carriera leggendaria nel mondo del cinema. L'attore ha ricevuto una standing ovation dal pubblico durante la premiazione e ha rilasciato una breve dichiarazione di ringraziamento.

"Sono davvero felice di essere qui stasera per vedere cosa sta diventando la nostra industria. Sono qui grazie ad una combinazione di fortuna e al lavoro di meravigliosi registi, sceneggiatori e cineasti. Mi sento enormemente fortunato e felice per questo onore e lo apprezzo molto" ha dichiarato Ford, ringraziando anche la moglie Calista Flockhart per il sostegno nei momenti di bisogno. Harrison Ford ha compiuto 81 anni ed è ancora uno degli attori maggiormente acclamati e famosi al mondo.



James Mangold ha consegnato il premio alla star:"È una stella ipergigante così grande che possono essere contenuti al suo interno cinque miliardi dei nostri soli, così massicci da attrarre altri corpi celesti. Naturalmente, Harrison Ford è una stella ma stasera sostengo sia una ipergigante variabile".



Harrison Ford è conosciuto in tutto il mondo per i ruoli di Han Solo in Star Wars, Indiana Jones nella saga omonima e di Rick Deckard in Blade Runner di Ridley Scott e nel sequel diretto da Denis Villeneuve, Blade Runner 2049.



