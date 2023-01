Harrison Ford è orgoglioso per la nomination del co-protagonista di Indiana Jones

Nel 2022, a distanza di 38 anni dalla pubblicazione di Indiana Jones e il tempio maledetto, Harrison Ford e Ke Huy Quan (interprete del bambino Short Round) si sono riuniti in un'operazione nostalgica che ha riscaldato il cuore dei fan.

Originario di Saigon, Ke Huy Quan ha interpretato Waymond Wang in Everything Everywhiere All at Once, e i pronostici delle nomination all'Oscar, stando al successo del film dei Daniels e all'incredibile performance recitativa, lasciano supporre che sia proprio lui ad aggiudicarsi il premio come miglior attore non protagonista.

Harrison Ford non ha potuto nascondere la propria gioia al riguardo, e così ha dichiarato all'Entertainment Tonight: "Sono davvero contento per lui. È un bravo ragazzo, oltre a essere un attore meraviglioso. Lo era tanto da bambino quanto adesso. Sì, non riesco proprio a esprimere la mia felicità per come gli stiano andando le cose". In un'altra occasione, Harrison Ford ha commentato la performance di Ke Huy Quan in Everything Everywhere All at Once.

La premiazione degli Oscar si terrà il prossimo 12 marzo, mentre per il quinto capitolo della saga sull'avventuriero archeologo (Indiana Jones e la ruota del destino) dovremo attendere il 30 giugno. Resta da chiedersi se una discrepanza temporale maggiore tra i due eventi avrebbe consentito un ritorno dell'attore di Saigon nel nuovo film di Steven Spielberg, ma le notizie al riguardo sono ancora poche e sbilanciarsi con le ipotesi, sia in positivo che in negativo, potrebbe rivelarsi un grosso abbaglio – e se Ke Huy Quan si fosse intrufolato furtivamente nelle riprese? Intanto, il look dei personaggi di Indiana Jones 5 è svelato dai nuovi giocattoli Hasbro.