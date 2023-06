Harrison Ford non teme l'età che avanza :' Mi piace essere vecchio'

Se sulla carta Harrison Ford ha compiuto 80 anni, l'animo è ancora energetico e ricco di progetti: dopo l'addio a Indiana Jones, Harrison Ford è pronto al debutto nel Marvel Cinematic Universe . L'attore non accenna a fermarsi: e d'altronde Harrison Ford ha ammesso di non temere la vecchiaia.

Se nell'ultimo Indiana Jones, Ford appare più giovane grazie alla CGI nelle scene iniziali, la star ha dichiarato a People di essere felice della sua età: ""Non voglio tornare giovane, ero giovane, e ora mi piace essere vecchio. Certo il fisico va di pari passo all'età ma ci sono cose meravigliose, come la ricchezza dell'esperienza". Contrariamente alle recenti dichiarazioni, Ford ha eseguito tutte le scene di azione in Indiana Jones e il quadrante del destino, sinonimo di una prestanza che l'attore continua a sminuire. Tralasciando per un momento il fisico, Harrison Ford ha dichiarato di sentirsi gratificato di aver raggiunto questo successo: "Volevo solo essere un attore - ha detto l'attore a People - non avrei mai pensato che sarei stato un protagonista. Speravo davvero solo di potermi guadagnare da vivere come attore".

Se Indiana Jones potrebbe continuare senza Harrison Ford, le porte dell'universo di supereroi Marvel si sono appena aperte: all'indimenticabile Ian Solo di Star Wars ha certamente una propensione ai ruoli dinamici, e qualcosa ci dice che l'MCU è proprio il posto giusto!