Harrison Ford non ha dubbi: 'Nessun altro sarà Indiana Jones'

Durante una puntata del talk show NBC Today, Harrison Ford ha marcato il territorio di Indiana Jones affermando che nessun altro interpreterà il personaggio dopo di lui.

Il quinto capitolo di Indiana Jones è stato posticipato al 2021 e secondo un recente report la Lucasfilm avrebbe ingaggiato Dan Fogelman per riscrivere completamente la sceneggiatura di Jon Kasdan, anche se ciò non è ancora stato confermato ufficialmente.

In attesa di scoprire nuovi dettagli sul nuovo film, Harrison Ford ha deciso di intimorire - in maniera scherzosa, chiaramente - tutti i potenziali pretendenti al ruolo del celebre professore di archeologia: "Nessun altro sarà Indiana Jones. Non si capisce? Io sono Indiana Jones. Quando io non ci sarò più, così sarà anche per lui. E' Facile."

L'interprete di Han Solo deve poi aver confuso Chris Pine con Chris Pratt, attore che è stato al centro di diverse speculazioni su un potenziale nuovo Indiana Jones, per ricordargli ancora una volta che il ruolo è suo, e suo soltanto: "Questo è un modo per farlo sapere a Chris Pine. Mi dispiace, amico."

La data di uscita di Indiana Jones 5 è prevista per il 9 luglio 2021. Diretto ancora una volta da Steven Spielberg, il film sarà il primo della saga ad essere distribuito dalla Disney. E' confermato anche il ritorno dell'immancabile colonna sonora di John Williams, che aveva già prestato il suo talento ai precedenti film del franchise.