Harrison Ford nel MCU, sarà Hulk Rosso in Captain America 4? Tutto sembra indicare di si

I rumor su Harrison Ford in arrivo nel MCU non si placano, anzi, in queste ore uno degli scooper più accreditati in circolazione ha sostenuto che l'interprete di Han Solo e Indiana Jones sarà Hulk Rosso nel prossimo film Marvel Captain America: New World Order.

Nella notte italiana, infatti, Jeff Sneider nel podcast The Hot Mic With John Rocha e Jeff Sneider ha aggiornato il precedente scoop confermando che i Marvel Studios avrebbero bloccato Harrison Ford per la parte del generale Ross, un ruolo già interpretato nel MCU dal compimento William Hurt, scomparso qualche mese fa. Anche il noto sito Slash Film, in maniera indipendente e slegata da The Hot Mic, ha confermato tramite le sue fonti che il protagonista di Star Wars e Indiana Jones entrerà nel MCU, con la prima apparizione prevista per Captain America: New World Order.

I Marvel Studios non hanno ancora né confermato né smentito questa indiscrezione, sempre più concreta, ma supponendo che Harrison Ford sia stato davvero scelto come il nuovo generale Ross del MCU, le informazioni in nostro possesso sembrano coincidere millimetricamente con questa svolta: ad esempio, sappiamo che Captain America: New World Order includerà come villain un precedente villain di The Incredible Hulk, il Leader interpretato da Tim Blake Nelson; inoltre, in precedenza era stato anticipato che il film con Anthony Mackie avrebbe rappresentato il debutto di She Hulk sul grande schermo per aprire la strada ad un film di World War Hulk, un'indiscrezione che ha guadagnato tantissima credibilità nelle scorse ore dopo la messa in onda del finale di stagione di She Hulk. Infine, stando a vecchi rumor Captain America 4 sarà strettamente legato al film dei Thunderbolts, che uscirà solo qualche mese dopo e che a questo punto potrebbe includere anche Harrison Ford nel suo vastissimo cast (di certo sarebbe strano non avere il generale 'Thunderbolt' Ross in un film con quel titolo, non trovate?).

Insomma, i vari pezzi del puzzle che i principali scooper hollywoodiani hanno iniziato a disseminare qua e là per il web nei mesi scorsi sembra che si stiano rapidamente assemblando. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.