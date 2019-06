Harrison Ford:'Le riprese di Indiana Jones 5 dovrebbero iniziare la prossima settimana'

Harrison Ford era presente all'inaugurazione dello Star Wars: Galaxy's Edge, nuova attrazione di Disneyland che include un giro sul leggendario Millennium Falcon. L'attore ha definito l'astronave ricreata 'incredibile'. Alla première di Pets 2 - Vita da animali, Ford ha condiviso il proprio pensiero sul Falcon e sulle riprese di Indiana Jones 5.

"Penso che funzioni meglio di quello che usavamo nei film" ha scherzato Harrison Ford sull'attrazione di Disneyland. La star si è poi soffermata su Indiana Jones 5. E secondo Indy stesso, le riprese del film diretto da Steven Spielberg 'dovrebbero cominciare in un momento della prossima settimana'.

"Non vedo l'ora" ha aggiunto "Le cose stanno andando bene".

Harrison Ford ha partecipato come doppiatore al film Pets 2 - Vita da animali nel ruolo di Rooster, new entry rispetto al primo film.



"Trovo sia stato divertente, è stato facile. Apprezzo molto la qualità che si apporta alla realizzazione di questi film" ha dichiarato Ford sulla sua esperienza nel cinema d'animazione.

Harrison Ford ha interpretato il personaggio di Indiana Jones per la prima volta nel 1981, nel film I predatori dell'arca perduta. Ha ripreso il personaggio in Indiana Jones e il tempio maledetto (1984), Indiana Jones e l'ultima crociata (1989) e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo (2008).

Nessun altro sarà Indiana Jones, secondo quanto dichiarato dallo stesso Harriso Ford, dopo le voci che volevano Chris Pratt coinvolto come futuro erede.

Nel frattempo è stato ingaggiato un nuovo sceneggiatore che si sta occupando dello script del film.