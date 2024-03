Harrison Ford e James Cameron tra le nuove leggende Disney: svelata la Hall of Fame 2024

Come ogni anno, anche per il 2024 The Walt Disney Company ha annunciato le nuove 'leggende Disney' che verranno omaggiate con il Disney Legends Awards, e tra i nomi sono spuntanti anche quelli della superstar Harrison Ford e dell'acclamato regista James Cameron.

Giunti alla loro 37esima edizione i Disney Legends Awards, che premiano artisti e visionari che nel corso della loro carriera hanno contribuito a plasmare l'eredità della Disney, quest'anno saranno presentati durante la convention D23: The Ultimate Disney Fan Event, che si terrà ad Anaheim, California, l'11 agosto prossimo.

Tra i vincitori del Disney Legends Award 2024, che potete trovare nel post ufficiale disponibile in calce all'articolo, ci sono Steve Ditko, l'artista che insieme a Stan Lee ha co-creato i supereroi Marvel Comics come Spider-Man e Doctor Strange, Harrison Ford, protagonista delle saghe di Indiana Jones e Star Wars di Lucasfilm, e James Cameron, il regista dietro a tre dei quattro film di maggior incasso della storia, Titanic, Avatar e Avatar: The Way of Water (quest'ultimo distribuito dalla Disney tramite i 20th Century Studios). "Essere nominato Leggenda Disney è l'onore più alto che la nostra azienda possa conferire a chiunque, un riconoscimento riservato solo a coloro il cui talento e i cui risultati hanno segnato in maniera duratura la storia di questa società", ha affermato Bob Iger, amministratore delegato di The Walt Disney Company. "Le quattordici persone che quest'anno saranno onorate come Leggende Disney hanno dato un contributo creativo straordinario ai mondi Disney e non vediamo l'ora di celebrarli al D23: The Ultimate Disney Fan Event."

