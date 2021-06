Harrison Ford, infortunio sul set di Indiana Jones 5: ecco che cosa è successo!

Le riprese di Indiana Jones 5 si sono spostate a Londra nei giorni scorsi, ma qualche minuto fa ci è giunta notizia di un infortunio capitato ad Harrison Ford a seguito del quale la produzione sarebbe stata interrotta.

Ironia della sorte, l'incidente - riportato da Deadline - sarebbe avvenuto durante le prove di una scena di combattimento, dunque non effettivamente durante le riprese del film: l'entità dell'infortunio non è stata resa nota, ma è stato confermato che ha interessato la sua spalla della star. Secondo le indiscrezioni, però, il regista James Mangold continuerà a girare mentre i dottori valuteranno il trattamento più appropriato per Ford: di conseguenza, il programma delle riprese verrà ridisegnato in base alle necessità delle prossime settimane.

La Disney ha dichiarato in un comunicato: "Durante le prove per una scena di combattimento, Harrison Ford ha subito un infortunio alla spalla. La produzione continuerà mentre verrà valutato la terapia più appropriata e il programma delle riprese verrà riconfigurato secondo necessità nelle prossime settimane".

Ricordiamo che la Disney ha fissato la data d'uscita del nuovo action-adventure della Lucasfilm al 29 luglio 2022. La produzione di Indiana Jones 5 è iniziata all'inizio di questo mese ai Pinewood e in altre località del Regno Unito. Ford recita al fianco di Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson e Thomas Kretschmann. Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe tornare anche John Rhys-Davies, già apparso nel franchise ne I predatori dell'arca perduta e ne L'ultima crociata.