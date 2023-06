Harrison Ford dice basta a Indiana Jones, ma non alla recitazione: 'Mi piace lavorare'

È ormai cosa nota che Indiana Jones e il Quadrante del Destino sarà l'ultima volta di Harrison Ford nei panni dell'archeologo più amati del mondo: a chi paventava un ritiro della star di Han Solo dal mondo della recitazione, però, il nostro ha voluto rivolgere in queste ore un messaggio decisamente rassicurante.

Dopo il paragone tra Indiana Jones e Wolverine da parte di James Mangold, Ford ha infatti assicurato di non avere alcuna intenzione di dire addio alla recitazione nel prossimo futuro: "Non sto pianificando il ritiro. Mi piace lavorare, mi piace sentirmi utile. È il mio desiderio, quello di dare una mano" sono state le parole dell'attore attualmente impegnato nella serie di Apple TV+ Shrinking.

Ford ha poi proseguito spiegando i motivi della sua voglia di continuare ad aggirarsi per Hollywood e dintorni: "È il genere di gente con cui voglio lavorare. L'intensità e l'intimità di quel tipo di collaborazione. Io non pianifico ciò che farò sul set, non mi sento obbligato a fare nulla". Insomma, la volontà del nostro (quasi ex) Indy è più che chiara, e siamo sicuri che il mondo della settima arte ne sarà più che felice! Se Harrison Ford è riuscito a trasmettere l'amore per la recitazione a Ke Huy Quan, d'altronde, un motivo ci sarà.